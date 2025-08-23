بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ نورهان منصور "بفستان مكشوف الضهر"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، رفقة توانا الجوهري ابنة شقيقتها رانيا منصور.

وظهرت نورهان بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مكشوف الضهر، خطفت به أنظار المتابعين على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين، مع إطلالة نورهان منصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة كتير"، "الدلع كله عندك"، "الحلوة بزيادة"، "قمر مفيش زيك".

نورهان منصور شاركت في السباق الرمضاني الماضي، في مسلسل قهوة المحطة، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

