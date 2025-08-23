كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت ريم مصطفى، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بإطلالة جريئة ومميزة، لتتفاعل معها الفنانة ريهام عبدالغفور.

لاقت الصور إعجاب المتابعين على "انستجرام"، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "تجنني يا رورو"، "حلوة الحلويات"، "جمالك مفيش منه اتنين"، حلوة وقمر"، "جمال لون شعرك".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

