ماذا قالت بسمة وهبة بعد جدل عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب؟

كتب- هاني صابر:

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الجدل المثار حول عودة المطربة شيرين عبدالوهاب لطليقها المطرب حسام حبيب.

وقالت بسمة وهبة، بمقطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام : "على فكرة الناس اللي بتقول إن حسام بيهدد خطر على حياة شيرين.. لأ حسام.. الناس اللي كانت مع شيرين هم الأكثر خطرا عليها، وعمرنا ما شفناها مع حسام بالمشهد اللي طلعت بيه وشفناه في المغرب".

وأضافت بسمة: "يعني شيرين مقدرتش، ودي ست فنانة ومقدرتش يا جماعة، وعندها قلب ومشاعر وخلينا نتمنالها الخير، هي أدرى بنفسها مننا".