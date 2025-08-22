بعد طرح أولى أغاني ألبومها.. شذى: "أنا مش هتعطل تاني" (خاص)

كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة شذى، سبب غيابها عن الساحة الموسيقية قبل عودتها مجددا بتعاقدها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وطرح أولى أغاني ألبومها الجديد "زمانك دلوقتي".

وقالت شذى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مكنش عندي خطة، ومكنتش قادرة أفكر، ومشتتة في كذا حاجة، وعندي حاجات شخصية، وحاجات في الشغل، ومكنتش عارفة أركز على هدفي بالظبط وأنا عايزة أعمل إيه، ولما بيحاوطك ناس بتحبك وكويسة وطيبة فأنت بتاخد طاقة حلوة، وده اللي حصل الفترة اللي فاتت، ومن أصغر موظف في روتانا لأكبر مسئول في روتانا عايزيني أطلع بأحسن شكل ومسئولين عن شغلي، وأنا سعيدة إني معاهم".

وأضافت شذى: "أنا مش هتعطل تاني إن شاء الله، ونيتي خير جدا المرادي".

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى، طرحت مؤخرا أغنية "زمانك دلوقتي" للنجمة شذى على "يوتيوب".

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقي.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة، وتدور فكرته في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض، وهو يحاول الرجوع إليها.