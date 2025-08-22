شذى عن ألبوم تامر حسني الجديد: "رجعنا لتامر بتاع زمان" (خاص)

كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة شذى، عن رأيها في ألبوم النجم تامر حسني الجديد "لينا معاد" الذي طرحه مؤخرا.

وقالت شذى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تامر حسني نجم مهم، وعجبني أوي ألبومه الجديد، ومغير أوي المرادي فيه، ورجعنا لتامر بتاع زمان، وهو من الألبومات الحلوة".

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى، طرحت مؤخرا أغنية "زمانك دلوقتي" للنجمة شذى على"يوتيوب".

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقي.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة، وتدور فكرته في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض، وهو يحاول الرجوع إليها.