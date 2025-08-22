بينهم عمرو دياب ومنى زكي.. نجوم الفن في سهرة صيفية خاصة (صور)

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور احدى السهرات الصيفية الخاصة التي جمعت بينهم في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

وكان من بين هؤلاء النجوم "عمرو دياب ومنى زكي وأحمد حلمي وكندة علوش وأمينة خليل وعمرو يوسف".

وظهرت منى زكي مرتدية فستان أبيض جريء، وظهرت كندة علوش بفستان قصير، كما ظهرت أمينة خليل بإطلالة جريئة، فيما ظهر الهضبة عمرو دياب بإطلالة كاجوال.

يذكر أن، ألبوم عمرو دياب الجديد"ابتدينا" تضمن 15 أغنية متنوعة، وهم : "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".