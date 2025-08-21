أحمد شيبة يتصدر تريند "جوجل".. ما السبب؟

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المطرب أحمد شيبة تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض شقته للسرقة.

ونفى شيبة الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وقال: "توضيح مهم بالنسبة للأخبار المنتشرة عن سرقة شقتي، الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا غير حقيقية نهائي ده موضوع قديم وكانت شفتي اتسرقت، وخلاص وحاجتي لقيتها في وقتها".

وتابع: "وكان في ذهب أيوه بس مكانش كثير والحمد لله في وقتها لقيته بس موضوع الفيلا ده مش حقيقي الحمد الله، مش عارف ليه الاشاعة دي طلعت دلوقتي مع إن الموضوع قديم بس الحمد لله".

يُذكر أن أحمد شيبة شارك مؤخرًا بغنائه في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي. العمل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، وآخرين.

