نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية شبابية

كتب : معتز عباس

10:27 م 06/01/2026 تعديل في 11:14 م
    نادية الجندي
    نادية الجندي (2)
    نادية الجندي (3)
    نادية الجندي
    نادية الجندي
    نادية الجندي
    نادية الجندي
    نادية الجندي

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت نادية صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية بنطال أسود، وبلوزة جلد سوداء.
تفاعل المتابعين مع إطلالة نادية الجندي وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجمة الجماهير"، "كل حب احترام الك ست نادية"، "الجمال كله"، "لسة صغيرة"، "الله عليكي يا قمر".

تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران

وحصلت نادية الجندي على تكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

نادية الجندي

