20 صورة لنجوم احتفلوا بأعياد ميلادهم في شهر يناير

كتب : معتز عباس

12:41 ص 07/01/2026
يتحول شهر يناير إلى مناسبة خاصة داخل الوسط الفني، حيث يتزامن مع أعياد ميلاد عدد كبير من نجوم الفن الذين تركوا بصمات واضحة في السينما والدراما والغناء، ولا تزال أعمالهم حاضرة بقوة في وجدان الجمهور.

ويشهد شهر احتفال العديد من الفنانين المنتمين إلى برجي الجدي والدلو، ويمتاز أصحاب تلك الأبراج من نجوم الفن بمسيرة حافلة من النجاحات الفنية.

وفي هذا التقرير، نستعرض احتفالات نجوم الفن المصري الذين وُلدوا في شهر يناير.

ثراء جبيل

احتفلت الفنانة ثراء جبيل بقدوم مولودتهما الأولى صافية، بصحبة زوجها مختار الديناري، كما احتفلت أيضًا بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 5 يناير.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها الـ 32، ونشرت صور التي التقطتها لها شقيقتها فرح الزاهد من داخل منزلهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " دخول فصل جديد".

يارا السكري

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار أثناء احتفالًا بعيد ميلادها، ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي تحتفل بعيد ميلادها، مرتدية فستان شفاف جريء، وتضع حجاب على الرأس.

إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا بعيد ميلادها رفقة أسرتها وأصدقائها من نجوم الفن والإعلام داخل منزلها

والتقطت إلهام شاهين صورًا تذكارية مع يسرا وليلى علوي وصفية العمري ولبلبة وشريف منير ـ ولوسي، ودرة وعمرو يوسف، والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، وريهام حجاج، وإنجي المقدم.

ليلى علوي

احتفلت النجمة ليلى علوي بعيد ميلادها في 5 يناير الماضي بحضور صديقاتها من نجمات الفن.

ونشرت ليلى علوي فيديو من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعيدة جدًا سعادة متتوصفش، عيد ميلادي السنة دي كان مختلف، مليان حب ودفا وضحك حقيقي".

