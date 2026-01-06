إعلان

بالصور- نور إيهاب تستقبل عام 2026 برحلة في تايلاند

كتب : مروان الطيب

11:46 م 06/01/2026
    نور إيهاب تستمتع برحلتها في تايلاند
    نور إيهاب في شوارع تايلاند
    نور إيهاب من رحلتها في تايلاند
    نور إيهاب
    نور إيهاب تخطف الأنظار من أحدث ظهور

استقبلت الفنانة نور إيهاب عام 2026 برحلة في تايلاند، كشفت كواليسها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت نور وهي تستمتع بوقتها في شوارع تايلاند وعدد من المعالم الأثرية بأكثر من إطلالة خطفت بها الأنظار، وكتبت على الصور: "تايلاند 2026".

آخر مشاركات نور إيهاب الفنية

كانت آخر مشاركات نور إيهاب بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 2025 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، خالد أنور، تأليف محمد حجاب، نسمة سمير واخرين، إخراج محمود زهران وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول سبع حكاياتٍ منفصلة، تُقدم من خلالها نوعيات درامية متعددة ومتنوعة، تجمع بين الاجتماعي والتشويقي والإنساني. تتكون كل حكاية من خمس حلقات.

أعمال تنتظر عرضها نور إيهاب قريبا

تشارك نور إيهاب النجم ياسر جلال بطولة مسلسل "للعدالة وجه آخر"، كما تشارك الفنان آسر ياسين والفنانة دينا الشربيني بطولة مسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نور إيهاب تايلاند

