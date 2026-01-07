إعلان

محمد جمعة يهنئ المصريين بعيد الميلاد: "عيد مجيد ومحبة وسلام للجميع"

كتب - معتز عباس:

12:50 ص 07/01/2026

الفنان محمد جمعة على فيسبوك

وجه الفنان محمد جمعة التهنئة للأقباط والمصريين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتب جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "بمناسبة كل سنة وأخواتنا المسيحيين بخير، عيد ميلاد مجيد، ومحبة وسلام للجميع".

عرض للفنان محمد جمعة في يوليو الماضي مسرحية "بني آدم" تأليف محمد عز، إخراج هشام عطوة.

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول الأب ناجي وابنته فرح اللذان يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى (غندور)، وبينما تحاول (فرح) إعادة إحياء المسرح، يتحول (غندور) إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها.

