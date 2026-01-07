تامر حسني وحمادة هلال.. نجوم دعموا المنتخب في مشواره بأمم أفريقيا

بالصور- نور إيهاب تستقبل عام 2026 برحلة في تايلاند

دعم عدد كبير من نجوم الوسط الفني فريق الكرة الأول بالمنتخب المصري في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب وسط منافسة شرسة بين المنتخبات العربية والأفريقية.

ويقوم العديد منهم بالمشاركة ومساندة المنتخب من خلال العديد من الرسائل التحفيزية للاعبين عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام، كما يقوم العديد منهم الاحتفال على طريقتهم بفوز المنتخب المصري، وكان أبرزهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنان علي ربيع، الفنان محمد إمام، الفنان تامر حسني، وآخرين.

وخلال السطور التالية نجوم دعموا المنتخب المصري في أمم أفريقيا:

حمادة هلال

احتفل الفنان حمادة هلال، بفوز منتخب مصر على نظيره "بنين"، في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين 5 يناير.

ونشر حمادة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له من حفل أحياه سابقا، وظهر خلالها يغني ويحمل علم مصر، وعلق "مبروك لمصر".

الفنان صلاح عبدالله

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله، على تهنئة المنتخب المصري بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ وتأهله لدور الـ 16.

وعلق صلاح عبدالله على فوز المنتخب المصري عبر حسابه على "X" وكتب: "واتحققت الأمنية بعد ماتش صعب قوي، ربنا يحقق كل أمانينا يا طيبين، تحيا مصر، تحيا مصر".

الفنان محمد إمام

وجه الفنان محمد إمام التهنئة لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1، والتأهل لدور الـ8 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "على فكرة أنا بحب حسام حسن جداً وزي ما كان من أحسن لاعبين الكرة في مصر، هيبقى من أجمد المدربين برضه إن شاء الله، مبروك لرجالة منتخب مصر .. فرحتونا".

علي ربيع

احتفل الفنان علي ربيع بصعود المنتخب المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب بنين بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين.

نشر علي ربيع صورة له من داخل الاستاد عبر حسابه على انستجرام وكتب: "مبروك لمنتخب مصر وعقبال البطولة، بس ماتش حلو فرحتونا".

تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني التهنئة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على منتخب بنين والتأهل لدور الـ 8 ببطولة أمم أفريقيا.

ونشر تامر حسني ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مليون مبروك لمصر أم الدنيا شرفتونا يا رجالة كل التحيات للكابتن حسام حسن القائد العظيم".

محمود البزاوي

احتفل الفنان محمود البزاوي بصعود المنتخب المصري دور الـ 8 ونشر مقطع فيديو استخدم خلاله خاصية الذكاء الاصطناعي ، وظهر وهو يرقص مرتديا قميص المنتخب المصري داخل أرضية الملعب وكتب "رقصة كل مكسب".

