حلت آن الرفاعي، زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ضيفة على برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني عبر شاشة dmc، وكشفت خلال الحلقة عن تفاصيل مشروعها في مجال تصميم الأزياء.

وخلال اللقاء، فاجأ الفنان كريم محمود عبد العزيز زوجته بمداخلة هاتفية، عبّر فيها عن دعمه الكبير لها، قائلاً: "زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، بس مع الوقت بقيت حابب فكرة إن يبقى ليها شغلها الخاص وتبدع في اللي بتحبه، وأتمنى إنها تشتغل على أزياء مسلسلي الجديد. أنا باخد رأيها في كل حاجة، وبقولها بحبك، وإن شاء الله مشروعك يوصل للعالمية".

يأتي هذا بعد تداول شائعات خلال الأسابيع الماضية حول انفصال كريم عن زوجته وارتباطه بإحدى الفنانات

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز متزوج من آن الرفاعي منذ سنوات، وأنجب منها ثلاث بنات هن: "كندة، خديجة، حبيبة".

