بعد إحالتها لمجلس التأديب.. بدرية طلبة مهددة بهذه العقوبات منها الشطب

كتب-مصطفى حمزة:

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب، عقب خضوعها للتحقيق، بسبب ما صدر منها عبر منصات مواقع التواصل من تجاوز صارخ.

وتواجه الفنانة بدرية طلبة، عدة عقوبات تأديبية، وفقا للمادة 62 من قانون إتحاد النقابات الفنية، وهي، الإنذار، واللوم، وإلزام العضو بسداد مبلغ مالي إلى صندوق الأمانات والمعاشات، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة كاملة.

وتصل العقوبات، إلى الشطب نهائيا، دون المساس بالمعاش المستحق لها، وفقا لما جاء بالفقرة الخامسة من القانون.

وقامت لجنة التحقيق، في نقابة المهن التمثيلية، باستجواب الفنانة بدرية طلبة، أمس الأربعاء، تنفيذا لقرار النقيب د. أشرف زكي، و أعضاء المجلس، بإحالتها للتحقيق ونظرا لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

