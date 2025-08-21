أول تعليق من وائل كفوري بعد استقباله مولودته الجديدة

كتب- هاني صابر:

وجه المطرب وائل كفوري، رسالة لكل من هنأه بمولودته الجديدة التي أطلق عليها اسم "كلوفي".

وكتب كفوري، عبر حسابه على إنستجرام: "لكلّ من كَتَب كلمة، بَعت وردة ، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركم على محبّتكم وعقبال العايزين".

وفي سياق آخر، خرجت السيدة أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، عن صمتها لتكشف تفاصيل معاناتها القانونية المستمرة منذ 6 سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية من أجل الحصول على النفقة الشهرية الخاصة بابنتيها.

يذكر أن، وائل كفوري كان قد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "راجعين" عبر جميع المنصات الموسيقية.