بعد شهادته على خطوبة اثنين من معجبيه.. تامر حسني: "هشتغل مأذون"

شارك تامر حسني متابعيه وجمهوره على حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لعرض خطوبة اثنين من معجبيه في "Music LIVE House" بالساحل الشمالي.

ووسط أجواء مليئة بالحب، نشر تامر مقطع فيديو من عرض الزواج في "ستوري" ممازحًا جمهوره: "أعتقد لما أبطل أغني هشتغل مأذون.. مبروك حبايبي".

أطلق النجم تامر حسنى ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، والذي وضم مجموعة من الأغاني، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "واحشتني يا ابن اللذينة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، "هو ده بقى".

