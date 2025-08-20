إعلان

بـ"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)

11:20 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة بوسي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة عبير صبري مع إطلالتها، وعلقت: "بسبوسة". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة الراقية، هو فيه شياكة كدة في الدنيا، قمر، إيه العسل ده، أحلى بوسي".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

