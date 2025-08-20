بنات الفنانات بإطلالات جريئة في المصيف.. (25 صورة)

كتب- هاني صابر:

حرصت بنات النجوم والنجمات، على الاستمتاع بقضاء إجازة الصيف سواء مع عائلتهن أو بمفردهن على طريقتهن الخاصة، وقضينها بين الساحل الشمالي أو خارج البلاد.

وظهرت كلا منهن بإطلالة جريئة ومختلفة عن الأخرى، اتسمت بالعصرية البهجة التي تتزامن مع أجواء الصيف.

ونستعرض لكم في السطور التالية صور بنات النجمات في المصيف:

"ملك" ابنة الفنان أحمد زاهر

خطفت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر، الأنظار إليها بفستان أنيق خلال استمتاعها بإجازة الصيف، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

"قسمت" ابنة داليا البحيري

ظهرت قسمت ابنة الفنانة داليا البحيري، خلال قضاء إجازة الصيف في روما بإيطاليا، حيث نشرت "داليا" صورها مع ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقعت في حب روما".

"كنزي" ابنة عمرو دياب

خطفت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف خلال تواجدها أمام البحر. كما نشرت صورا لها في تدوينة أخرى بجانب "محراث زراعي".

"روتانا" ابنة غادة عبدالرازق

خطفت روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية "هوت شورت" خلال استمتاعها بإجازة الصيف مع والدتها.

"ريتاج" ابنة إيمان العاصي

ظهرت ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي مع والدتها في عدة مناسبات مختلفة خلال إجازة الصيف، ارتدت فيها ملابس صيفية جريئة خطفت الأنظار إليها.

"أمينة "ابنة نسرين أمين

لفتت أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين، الأنظار إليها عقب ظهورها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، حيث ظهرت في صور بمفردها وأخرى مع والدتها.

"توانا" ابنة رانيا منصور

ظهرت توانا ابنة الفنانة رانيا منصور وهي مرتدية "جيبة قصيرة جريئة" خلال استمتاعها بإجازة الصيف مع والدتها في مناسبات مختلفة مع والدتها.