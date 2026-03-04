عطل موقع فيسبوك يصيب آلاف الحسابات حول العالم

أبلغ آلاف المستخدمين عن تعرضهم لـ"عطل موقع فيسبوك"، الثلاثاء، مما تسبب في توقف الوصول إلى المنصة في عدد دول العالم بشكل مفاجئ.

رصد بلاغات عطل موقع فيسبوك

وأظهر موقع "Downdetector"، المتخصص في رصد انقطاعات الخدمة، ارتفاعا في عدد البلاغات من المستخدمين تفيد بأن الموقع لا يعمل بشكل صحيح أو أنه غير متاح تماما.

ورصد الموقع ما يقارب 10 آلاف بلاغ عن مشاكل تقنية مساء الثلاثاء، حيث تركزت الشكاوى حول تعذر تحميل الموقع أو فشل عمليات تسجيل الدخول.

ولم تُعلّق شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، على الاضطراب الذي طال قطاعا واسعا من الجمهور.

وأشار المستخدمون، إلى أن عطل موقع فيسبوك ارتبط بشكل أساسي بنسخة الموقع الإلكتروني وليس تطبيق الهاتف المحمول، حيث لم تظهر الصفحات لدى البعض، بينما عجز آخرون عن الدخول إلى حساباتهم نهائيا.

رسائل الخطأ خلال عطل موقع فيسبوك

وأفاد العديد من المتضررين بتلقيهم رسائل تفيد بأن حساباتهم "غير متاحة مؤقتا" أو "غير متاحة حاليا بسبب مشكلة في الموقع".

وتتشابه هذه الصياغة مع رسائل الخطأ التي عرضتها المنصة خلال انقطاعات سابقة، ويبدو أن عطل موقع فيسبوك يؤثر حاليا على المستخدمين في مناطق عدة حول العالم دون وجود صلة بفرض قيود أمنية على الحسابات.

وأظهرت اتجاهات البحث على محرك "جوجل" اهتماما متزايدا بهذه العبارات، حيث سعى الجمهور للتأكد مما إذا كانت المشكلة فردية أم واسعة الانتشار.

وتؤكد المعطيات أن عطل موقع فيسبوك الراهن هو خلل فني عام يستوجب تدخل الفرق التقنية للشركة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

موعد انتهاء عطل موقع فيسبوك

لم يُعلن حتى الآن عن جدول زمني رسمي لحل المشكلات التي أدت إلى عطل موقع فيسبوك يوم الثلاثاء.

وبناء على حالات الانقطاع السابقة، فإنه من المتوقع استعادة الخدمة في غضون ساعات قليلة بعد وصول البلاغات إلى ذروتها وبدء انخفاضها التدريجي.

ويُنصح المستخدمون الذين يواجهون عطل موقع فيسبوك حاليا بالانتظار وإعادة المحاولة لاحقا بدلا من محاولة تغيير كلمات المرور أو إعدادات الحساب، حيث إن الأعطال المرتبطة بالخوادم تُحل حصريا من جانب المهندسين في شركة "ميتا" لضمان عودة التصفح الآمن والمستقر.