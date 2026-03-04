واشنطن - (د ب أ)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع قادة أكراد في العراق لمناقشة الخطوات المقبلة في الحرب ضد إيران.

وذكر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق اليوم الثلاثاء، أن ترامب تواصل مع بافل طالباني، رئيس الحزب.

وأفاد الحزب الكردستاني، أن ترامب أطلع طالباني على خططه المستقبلية فيما يتعلق بالحرب مع إيران.

ولم يصدر في البداية أي تأكيد من الحكومة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب تحدث أيضا مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني بعد يوم من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

ترامب يدرس دعم المليشيات ضد القيادة الإيرانية

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية أن ترامب يدرس دعم أكراد العراق في قتال ضد القيادة الإيرانية.

وينشر أكراد العراق عددا كبيرا من المقاتلين على الحدود مع إيران المجاورة، كما أن لديهم صلات بالأقلية الكردية في إيران.

والأكراد مجموعة عرقية يقدر عدد أفرادها بنحو 30 مليون نسمة، يعيشون بشكل أساسي في العراق وإيران وسوريا وتركيا. وهم يقاتلون منذ عقود من أجل إقامة دولتهم الخاصة، وتعرضوا لفترة طويلة للاضطهاد والقمع في كل من العراق وإيران.

وقد تأسس إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في العراق بعد سقوط الرئيس الأسبق صدام حسين في عام 2003.

وفي حال سقوط الحكومة في إيران، قد يحصل الأكراد على المزيد من الحقوق هناك أيضا. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المساهمة التي سيقدمونها فعليا في القتال وما هي الالتزامات التي قد يطلبونها من الحكومة الأمريكية في المقابل.

وكانت الميليشيات الكردية بالفعل حليفا مهما للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.