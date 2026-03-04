أفاد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت مقاتلة أمريكية أخرى من طراز "F-15"، في إطار التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة.

إيران: مقتل 650 عسكريا أمريكيا

وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني، أن حصيلة القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية خلال اليومين الأولين من الحرب بلغت 650 عسكريا.

وأوضح نائيني، أن من بين هذه الحصيلة 160 قتيلا وجريحا سقطوا جراء استهداف مقر عسكري أمريكي في دولة البحرين، مؤكدا أن الجانب الأمريكي يتعمد إخفاء حجم خسائره الحقيقية عن الرأي العام.

استهداف القواعد ومنصات القوات الأمريكية

أشار المتحدث، إلى تنفيذ أكثر من 10 أمواج هجومية حتى الآن استهدفت مواقع ثابتة ومتحركة تابعة للكيان الإسرائيلي والقواعد الأمريكية.

وكشف نائيني، أن 60% من الأهداف كانت موجهة نحو القواعد والأسطول التابع للقوات الأمريكية، بينما استهدفت الـ40% المتبقية مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأكد أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط مسيرتين أمريكيتين من طراز "MQ-9" في جنوب إيران وأصفهان، بالإضافة إلى إسقاط 20 مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمس".

وشدد نائيني، على أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية أثبتت نجاحا عاليا في تخطي شبكات الدفاع الإسرائيلية والمدعومة من "الناتو" والقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مؤكدا استمرار الهجمات حتى تحقيق كافة الأهداف المرسومة.

إيران: استهداف الحاملة "لينكولن" الأمريكية

كشف نائيني، عن استهداف سفينة الإسناد القتالي "MST" الأمريكية بصواريخ بحرية، مما أدى لإصابتها بشكل مباشر وشديد.

وأعلن عن إطلاق 4 صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" أثناء تواجدها على مسافة 350 كيلومترا من السواحل الإيرانية، مما أرغمها على الهروب والابتعاد نحو جنوب شرق المحيط الهندي.

وأكد نائيني، أن القوات الأمريكية تجهل القدرات الاستراتيجية الإيرانية ولم يكن لديها تقدير دقيق للخيارات الفعالة التي تمتلكها طهران عند نشوب الأزمة.

جاهزية الحرس الثوري لمواجهة القوات الأمريكية

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري، أن كافة الوحدات مهيأة لقتال طويل الأمد، مشددا على القدرة على تغيير معادلات القوة في أصعب الظروف.

ووصف نائيني، الصواريخ المستخدمة حاليا بأنها أكثر تطورا من السابق، متوعدا بأن "أبواب جهنم ستفتح" بوجه أمريكا والكيان الإسرائيلي.