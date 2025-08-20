وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن وفاة ابن شقيقته أحمد بن عبد الرحمن الصقر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وكتب صقر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله ابن أختي الابن أحمد بن عبد الرحمن الصقر، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، آخر أعمال المطرب السعودي رابح صقر كان ألبومه الذي حمل عنوان "رابح 2022".

