بهذه الطريقة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته "كنز" (صور)

06:31 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
    محمد رمضان مع عائلته
    محمد رمضان يلعب تنس مع ابنته
    رمضان مع ابنه علي وابنته كنز
    علي وكنز محمد رمضان
كتب- هاني صابر:

احتفل النجم محمد رمضان، بعيد ميلاد ابنته "كنز" على طريقته الخاصة.

ونشر رمضان، صورا تجمعه مع ابنته وأخرى مع عائلته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لملاكي الصغير (كنز) لقد ملأت حياتنا بالكثير من الحب والفرح".

وظهر محمد رمضان في بعض الصور وهو يلعب كرة التنس مع ابنته كنز وابنه علي.

يذكر أن، محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الفنان محمد رمضان محمد رمضان على إنستجرام عيد ميلاد كنز ابنة محمد رمضان
