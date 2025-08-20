بهذه الطريقة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته "كنز" (صور)
06:31 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
كتب- هاني صابر:
احتفل النجم محمد رمضان، بعيد ميلاد ابنته "كنز" على طريقته الخاصة.
ونشر رمضان، صورا تجمعه مع ابنته وأخرى مع عائلته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لملاكي الصغير (كنز) لقد ملأت حياتنا بالكثير من الحب والفرح".
وظهر محمد رمضان في بعض الصور وهو يلعب كرة التنس مع ابنته كنز وابنه علي.
يذكر أن، محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".
