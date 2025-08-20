إعلان

بعد حادث سرقتها في باريس.. ألفت عمر تعود إلى القاهرة اليوم

04:15 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

ألفت عمر الفنانة

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة ألفت عمر رسالة شكر على سرعة الاستجابة لمشكلتها الأخيرة في باريس، بعد تعرضها لحادث سرقة أموالها وكافة متعلقاتها الشخصية وخاتم ألماس.

وقالت ألفت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية وشكر لكابتن طيار أحمد عادل، وبمجرد ما علمت شركة الطيران بما حدث لي تواصلت معي الأستاذة إيمان بكر، مديرة إدارة السوشيال، وساعدوني في تغيير موعد رحلتي حتى أتمكن من العودة إلى القاهرة بعد إنهاء إجراءات البلاغ وتفريغ الكاميرات في باريس".

وكانت ألفت عمر استغاثت عبر "فيسبوك" بعد تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية، وكتبت: "حد يساعدني محتاجة حد يكلمني الطيران يغير لي الرجوع، عايزة أنزل مصر بكرة، أنا اتسرقت في باريس أول يوم ليا هنا، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماس. بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تاني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ألفت عمر كان فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ألفت عمر حادث سرقة باريس
