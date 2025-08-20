بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء

كتب-مصطفى حمزة:



توجه الملحن خالد سليمان، بالدعاء، لشقيقته المطربة أنغام، والتي تخضع للمتابعة الدقيقة حاليا، عقب الجراحة الثانية التي خضعت لها في البنكرياس، بإحدى مستشفيات ألمانيا.



وكتب خالد، عبر صفحته في موقع فيسبوك :" اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمن على انغام بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً ليس آجلا يارب العالمين".



وكشف الإعلامي محمود سعد، تطورات حالة المطربة انغام،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:" لسة تداعيات الجراحة مسببا لها ألم والأعراض الجانبية للعملية تستدعي بقائها في المستشفى ايام اخرى لغاية ما يسيطروا عليها".