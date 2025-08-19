إعلان

فساتين ساحرة وجريئة.. 25 صورة لنجمات الغناء في حفلات صيف 2025

11:51 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بوسي
  • عرض 25 صورة
    ميريام مارس في حفل غنائي (4)
  • عرض 25 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي (4)
  • عرض 25 صورة
    نيكول سابا في حفله
  • عرض 25 صورة
    نيكول سابا في حفله غنائية
  • عرض 25 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 25 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي (7)
  • عرض 25 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي (3)
  • عرض 25 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي (1)
  • عرض 25 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (3)
  • عرض 25 صورة
    اطلالة روبي (2)
  • عرض 25 صورة
    ميريام مارس في حفل غنائي (2)
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب في حفل غنائي (3)
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب في حفل غنائي (2)
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب في حفل غنائي (1)
  • عرض 25 صورة
    روبي ترقص في حفلها بالساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    حفل المطربة اليسا
  • عرض 25 صورة
    اطلالة روبي (1)
  • عرض 25 صورة
    امال ماهر في حفلها بمراسي (1)
  • عرض 25 صورة
    امال ماهر في حفلها بمراسي (2)
  • عرض 25 صورة
    المطربة روبي (2)
  • عرض 25 صورة
    حفلات النجمة اليسا (3)
  • عرض 25 صورة
    حفلات بوسي (1)
  • عرض 25 صورة
    حفلات بوسي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تألقت النجمات في حفلات صيف 2025 بمجموعة من الإطلالات التي خطفت الأنظار، ما بين الفساتين الساحرة والتصاميم الجريئة، ليثبتن أنهن لا يكتفين بتقديم أعمال فنية ناجحة، بل يمتلكن ذوقًا رفيعًا في اختيار أزيائهن.

النجمات لم يقدمن فقط حفلات مميزة، بل قدمن أيضًا عروض أزياء على خشبة المسرح، لتصبح إطلالاتهن الساحرة والجريئة حديث وسائل جمهور السوشيال ميديا.

كانت على رأس القائمة المطربة روبي، التي عودت جمهورها على إطلالاتها الجريئة، أما نيكول سابا، فقد خطفت الأنظار كعادتها بتصاميمها العصرية.

فيما أبدعت النجمة إليسا بفساتينها التي تليق بلقب "ملكة الإحساس"، ولم تكن المطربة نانسي عجرم بأقل أناقة، فقد أثبتت مرة أخرى أنها أيقونة في الموضة وتألقت أيضًا النجمة آمال ماهر التي مزجت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية في إطلالاتها، والنجمة مايا دياب الذي اعتدت الظهور بفساتين جريئة ومميزة، وغيرهن من المطربات.

ونستعرض في التقرير التالي 25 صورة لنجمات الغناء أثناء إحيائهن حفلات غنائية في صيف 2025.

اقرأ أيضا..

أحمد فهمي ينشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "ابن النادي"

بالصور.. أحدث ظهور لرانيا منصور وابنتها توانا الجوهري

حفلات صيف 2025 روبي نجمات الغناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان