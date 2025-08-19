فساتين ساحرة وجريئة.. 25 صورة لنجمات الغناء في حفلات صيف 2025

كتب - معتز عباس:

تألقت النجمات في حفلات صيف 2025 بمجموعة من الإطلالات التي خطفت الأنظار، ما بين الفساتين الساحرة والتصاميم الجريئة، ليثبتن أنهن لا يكتفين بتقديم أعمال فنية ناجحة، بل يمتلكن ذوقًا رفيعًا في اختيار أزيائهن.

النجمات لم يقدمن فقط حفلات مميزة، بل قدمن أيضًا عروض أزياء على خشبة المسرح، لتصبح إطلالاتهن الساحرة والجريئة حديث وسائل جمهور السوشيال ميديا.

كانت على رأس القائمة المطربة روبي، التي عودت جمهورها على إطلالاتها الجريئة، أما نيكول سابا، فقد خطفت الأنظار كعادتها بتصاميمها العصرية.

فيما أبدعت النجمة إليسا بفساتينها التي تليق بلقب "ملكة الإحساس"، ولم تكن المطربة نانسي عجرم بأقل أناقة، فقد أثبتت مرة أخرى أنها أيقونة في الموضة وتألقت أيضًا النجمة آمال ماهر التي مزجت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية في إطلالاتها، والنجمة مايا دياب الذي اعتدت الظهور بفساتين جريئة ومميزة، وغيرهن من المطربات.

ونستعرض في التقرير التالي 25 صورة لنجمات الغناء أثناء إحيائهن حفلات غنائية في صيف 2025.

