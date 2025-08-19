كتب-مصطفى حمزة:

ردت أسرة العندليب، عبد الحليم حافظ، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن بيع منزله الكائن في منطقة الجزيرة بالزمالك.

وأصدر محمد شبانة نجل شقيق العندليب، بيانا، وجاء به :"في بوست حقير منتشر على التوك توك (يتهكم على التيك توك) والفيس بوك معمول بالـ AI كصوت دوبلاج بطريقة سهلة و رخيصة، إن أسرة حليم باعت المنزل لملياردير وهمي اسمه أحمد عيسى، وناس دخلت على البوست وشتمت الأسرة ، وناس تانية بتدعي إن المنزل إيجار قديم وعليه أوقاف وناس جاهلة تانية بتقول البيت ده ملك وزارة الثقافة وهكذا من إشاعات رخيصة مغرضة من أشخاص حقيرة".

وتابع: "كل ده جهل وكذب وافتراء متعودين عليه علي حليم وأسرته، بس حابب أوضح كذا حاجة لمحبي حليم المخلصين، أولا منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو ملك لأسرة حليم بالكامل، والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم والدتي زينب الشناوي رحمه الله عليها ويوجد إشهار الإرث خاص بالمنزل بأسمي أنا و والدي و أخوتي".

وأضاف محمد شبانة:" ثانيا لا يوجد أصلاً ملياردير مصري يدعى أحمد عيسى وهذا اسم ابتكرة صاحب الفيديو لإثارة الجدل.

ثالثاً: منزل حليم كان ومازال وسيظل بإذن الله مفتوح لكل جماهير و محبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليداً لذكراه وعملاً بوصيته.

رابعاً: أسرة حليم هي فقط من يصرف علي صيانة المنزل ومصاريف تشغيله و لا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات و لا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أياً كانت لصيانة المنزل والحمدلله قادرين على فتح المنزل للجمهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها".

واختتم :"سنقوم فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع الفيديو الحقير وكل الناس اللي غلطت في الأسرة، نرجو من جماهير حليم و محبيه عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة و لو وجد اي استفسار منكم فهذه الصفحة، وجدت خصيصاً للإجابة عن أي شيء يخص حليم ومنزله و مقتنياته بجانب صفحات الأسرة الشخصية".

وأعربت أسرة عبدالحليم حافظ، مؤخرا عن رفضها إقامة حفل هولوجرام للعندليب، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وهددت باللجوء إلى الإجراءات القانونية.