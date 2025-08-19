أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس
كتب-مصطفى حمزة:
كشف الفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، عن أول إجراء له عقب استغاثة وطلب الفنانة ألفت عمر، المساعدة بعد تعرضها للسرقة في العاصمة باريس.
وقال نقيب المهن التمثيلية،في تصريح خاص لـ"مصراوي" :" فور علمي بما حدث، أرسلت إلى الزميلة الفنانة ألفت عمر، لمساعدتها والتدخل من أجل عودتها إلى مصر غدا".
وكتبت الفنانة ألفت عمر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، : "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة انزل مصر بكرا، أنا اتسرقت في باريس الزفته دي أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا".
وتابعت: "كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد زبالة ومش دخلاها تاني".
