إعلان

أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس

12:21 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر (4)
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر (2)
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر ونضال الشافعي
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر 4
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر 10
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر 8
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر 4
  • عرض 20 صورة
    ألفت عمر 9
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، عن أول إجراء له عقب استغاثة وطلب الفنانة ألفت عمر، المساعدة بعد تعرضها للسرقة في العاصمة باريس.

وقال نقيب المهن التمثيلية،في تصريح خاص لـ"مصراوي" :" فور علمي بما حدث، أرسلت إلى الزميلة الفنانة ألفت عمر، لمساعدتها والتدخل من أجل عودتها إلى مصر غدا".

وكتبت الفنانة ألفت عمر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، : "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة انزل مصر بكرا، أنا اتسرقت في باريس الزفته دي أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا".

وتابعت: "كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد زبالة ومش دخلاها تاني".

منشور ألفت عمر

نقيب المهن التمثيلية تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس الفنانة ألفت عمر ألفت عمر على فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك