أول تعليق من أشرف زكي بعد تعرض ألفت عمر للسرقة في باريس

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، عن أول إجراء له عقب استغاثة وطلب الفنانة ألفت عمر، المساعدة بعد تعرضها للسرقة في العاصمة باريس.

وقال نقيب المهن التمثيلية،في تصريح خاص لـ"مصراوي" :" فور علمي بما حدث، أرسلت إلى الزميلة الفنانة ألفت عمر، لمساعدتها والتدخل من أجل عودتها إلى مصر غدا".

وكتبت الفنانة ألفت عمر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، : "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة انزل مصر بكرا، أنا اتسرقت في باريس الزفته دي أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا".

وتابعت: "كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد زبالة ومش دخلاها تاني".