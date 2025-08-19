إعلان

مركز الثقافة السينمائية يستعرض التراث المصري في أمسية "أنت قلب الحكاية"

10:24 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

مركز الثقافة السينمائية

كتبت-سهيلة أسامة:
في إطار فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – محور أنت قلب الحكاية"، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية يوم الأربعاء 20 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمقر المركز في 36 شارع شريف.

وتتضمن الأمسية عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تلقي الضوء على الحرف والمهن التراثية والعادات المصرية الأصيلة، حيث يعرض فيلم "العقادين" للمخرج مدحت قاسم وفيلم "فن الفلاحين" للمخرج عبد القادر التلمساني وفيلم "شد الحبل" للمخرج نهاد عشري، وهي أعمال توثق للحرف والمهن التقليدية المرتبطة بالهوية المصرية والتي لا تزال متوارثة حتى اليوم، بما يعكس ثراء التراث الثقافي والإنساني لمصر.

و تشرف على فعاليات الأمسية الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والحضور مجاني لعشاق السينما والمهتمين بالتراث المصري.

مركز الثقافة السينمائية التراث المصري مبادرة مصر تتحدث عن نفسها
