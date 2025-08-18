بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت كارول ، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النعمة في كل لمحة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، عايزين أغنية في الصيف، قمر، أحلى كارول، ملكة، النجمة المبدعة".

وكانت كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كلو مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".