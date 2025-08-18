بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يغازلها (صور)
05:24 م الإثنين 18 أغسطس 2025
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- هاني صابر:
شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.
ونشرت كارول ، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النعمة في كل لمحة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، عايزين أغنية في الصيف، قمر، أحلى كارول، ملكة، النجمة المبدعة".
وكانت كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كلو مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".
فيديو قد يعجبك: