"أشجع أب".. أول تعليق من نجل تيمور تيمور بعد وفاة والده

04:40 م الإثنين 18 أغسطس 2025
كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا، يوم السبت الماضي، مدير التصوير تيمور تيمور، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق بالساحل الشمالي

وفي أول تعليق لنجله سليم تيمور، نشر الأخير عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعه بوالده

وعلق سليم تيمور على الصور قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع أب، أحبك يا أبي"

تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

