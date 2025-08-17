إعلان

مجدي الهواري وكريم السبكي.. توافد نجوم الفن على عزاء تيمور تيمور

09:34 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    توافد نجوم الفن على عزاء تيمور تيمور
  • عرض 7 صورة
    صبري فواز في عزاء تيمور تيمور
  • عرض 7 صورة
    مجدي الهواري في عزاء تيمور تيمور (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد الصاوي في عزاء تيمور تيمور
  • عرض 7 صورة
    كريم السبكي في عزاء تيمور تيمور
  • عرض 7 صورة
    توافد المعزين لتقديم واجب المواساة في تيمور تيمور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق

أقيم، منذ قليل عزاء، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، والمقرر إقامته اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتوافد نجوم الفن على العزاء لتقديم واجب المواساة لأسرة المصور الراحل تيمور تيمور.

وحرص المخرج مجدي الهواري، الفنان محمد الصاوي، الفنان صبري فواز، والمخرج عثمان أبو لبن، والمخرج كريم السبكي، على تقديم واجب العزاء

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي.

وشُيّع مدير التصوير الراحل تيمور تيمور إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، في مقدمتهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم: حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبدالغفور.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

عزاء تيمور تيمور مجدي الهواري نجوم الفن كريم السبكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان