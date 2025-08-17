بالصور.. صبري فواز في عزاء مدير التصوير تيمور تيمور

كتبت- منال الجيوشي

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عزاء مدير التصوير تيمور تيمور

وحرص الفنان صبري فواز، والمخرج عثمان أبو لبن على تقديم واجب العزاء

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز ٤٤ عاما، بعد تعرضه للغرق في الساحل الشمالي

وشُيّع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، أبرزهم المخرج يسري نصر الله، والمخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، باسم سمرة، أحمد الشامي، وريهام عبد الغفور.