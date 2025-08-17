بحضور أحمد حلمي وعمرو يوسف.. 15 صورة من حفل عمرو دياب في الساحل

كتب - معتز عباس:

شارك النجم عمرو دياب جمهوره في مصر والوطن العربي صورًا جديدة من حفله الغنائي الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير.

ونشر الهضبة صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أجواء رائعة، جمهور مفعم بالطاقة والشغف، مع عمرو دياب اجتمع كل شيءٍ في ليلةٍ تاريخيةٍ في ساوث ميد مصر، شكرًا لكم على حبكم!".

وظهر عمرو دياب في الحفل الغنائي بإطلالة تقليدية عبارة عن تي شيرت طويل، وشورت وحذاء رياضي، كما ارتداء الهضبة "حلق" في الأذن.

وخلال الحفل ظهر الفنان أحمد حلمي وعمرو يوسف وهما يرقصان على المسرح خلال غناء عمرو دياب "يا بخته"، وقال عمرو دياب موجهًا كلامه لـ "حلمي" ويوسف": أنا بحبكم جدًا، ومش عارف أقولكم إيه.. بس أنا مبسوط أوي بصراحة وبشكركم جدا"، ليرد عليه "حلمي": "عمرو دياب هو 1 بس".

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله و ليلي نهاري وو غلاوتك".

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بيروت نهاية أغسطس الجاري .

