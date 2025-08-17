وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

مازح الفنان أحمد سعد شقيقه عمرو سعد، بأنه ينوي تقديم فيلم سينمائي يجمعهما سويًا، وذلك على هامش حفله الغنائي الذي أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي.

وصعد عمرو سعد على خشبة المسرح ليستقبله أحمد سعد وهو يغني أحدث أغنياته بعنوان "أخويا" من ألبومه الجديد "بيستهبل".

ومازح عمرو شقيقه قائلًا: "فيه أخ يسيب أخوه ساكت في الأغنية ويقول (أخويا) وسامعه وهو بيقول للمخرج هاته ورا؟ ده أنا اتخانقت عشان أطلع معاه"، ليرد أحمد سعد: "ده العطاء غير المشروط".

وتابع عمرو: "أحمد سعد أجمل وأحسن صوت في الوطن العربي.. مش عشان أخويا، والله ما عشان أخويا".

وبعدها بدأ أحمد سعد غناء "أخويا" من جديد ليشاركه عمرو سعد الغناء، وعقب انتهائهما قال أحمد لشقيقه: "نورت الدنيا يا سيد الكل وغنيت معايا أهو، مش ساكت.. قدم السبت".

ليرد عمرو ممازحًا: "مش هنعمل فيلم يا عم؟"، ليجيبه أحمد: "إن شاء الله نعمل فيلم يا سيد الناس.. شجعونا يا جماعة نعمل فيلم مع بعض"، قبل أن يعود ويمازحه قائلًا: "في دور أخرس".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".





