كتبت- منى الموجي:

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

واستقبل مسرح المحكى صوت النجم خالد سليم، والذي قدم نخبة من أعماله الشهيرة، منها: حلم عمري، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، اللي غايب عني، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرب ليه، كيفك أنت، مين ده، ولا ليلة ولا يوم .

قبله قدم الفنان سعيد الأرتيست لوحة فنية جمعت بين البهجة والفلكلور وصاحبه خلالها 55 طالب من فصول الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب بالقاهرة والإسكندرية وفرقة الإيقاعات الشرقية مع فرقة توشكى بمشاركة المغني النوبي شمس الأسواني ومجموعة الربابات لأولاد شاكر وعازف الأرغول رضا، المطربة نور الملقبة بسفينة النور، المطربة أسماء العناني وعازفي التخت الشرقي الدكتور مصطفى عبدالخالق (قانون)، مصطفى داغر (كمان)، حودة الأرتيست (أكورديون)، محمد لطيف (كيبورد) .

ووسط حالة إبداعية عزف الأرتيست تراكات صباح ومساء للأطفال، إحنا الشباب، مكسرات، دقات مواهب، تفاصيل، وقدم لأول مرة معزوفتي فرحة وجديد في جديد، إلى جانب عدد من المؤلفات الغنائية التي نالت الإعجاب والاستحسان كان منها كدة كدة يا تريلا، الليلة يا سمرا، أنا بعشقك، يا حبيبتي يا مصر وغيرها إضافة إلى أعمال من الفلكلور الشعبي .