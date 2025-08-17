بالصور| نانسي عجرم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، خلال الحفل الذي أحيته في لبنان، وشاركت جمهورها مجموعة صور جديدة منه، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وعلّقت نانسي على الصور قائلة: "لبنان حلو كتير حلو، بحفلاته وسهراته وناسه.. شكرًا على الحب الكبير".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

