ادعوله.. أحمد حلمي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

12:59 م الأحد 17 أغسطس 2025

تيمور تيمور

كتبت- سهيلة أسامة:


نعى الفنان أحمد حلمي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس السبت، غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق.


ونشر حلمي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. الله يرحمك يا تيمور ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويصبر أسرتك وكل من أحبوك على فراقك. ادعوله بالمغفرة".


ومن المقرر أن تشيع أسرة الراحل جنازته اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.


ويُعد تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، ومسلسل السيدة الأولى.

أحمد حلمي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور


أحمد حلمي تيمور تيمور إنستجرام
