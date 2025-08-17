كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان عباس أبو الحسن، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس 16 أغسطس، غرقًا في الساحل الشمالي بعد إنقاذه لنجله من الغرق.

ونشر أبو الحسن صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "خبر مزلزل.. وداعًا صديقي، يا اللي دايمًا كنت مبهج وبتضحك على طول وموهوب وحبيب الكل. اتشرفت بيك كمدير تصوير لمسلسل آسيا. الله يرحمك يا تيمور، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضاف: "نفسي منتخانقش على فلوس ولا نزعل على فرصة، ولا نندم على يوم فات أو نقلق على يوم جاي. الثروة والنجاح الحقيقي هو اللحظات الدافئة اللي بتقضيها مع عيلتك وصحابك القدام، مش زي ما برمجونا إن قيمتك في متابعيك وجيبك وساعتك ولبسك. الدنيا كانت أبسط وأمتع من كده، والناس كانت حقيقية أكتر. النهاردة ممكن تختار جودة ومعنى يومك، لكن بكرة؟!.. فعلاً زي ما جدودنا كانوا بيقولوا: يا مين يعيش".

ومن المقرر أن تشيع أسرة الراحل جنازته اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

