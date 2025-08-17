كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ أمس السبت وسط صدمة الوسط الفني.

ونشرت ريهام صورة لهما معا عبر حسابها على انستجرام، ونعته برسالة مؤثرة قائلة: " حزينة حزينة حزينة، الله يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب، يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم و زميل وأخ وصديق، حتوحشني ضحكتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص، ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك، كسرت قلبنا يا حبيبي أسألكم الفاتحة والدعاء".

كشف مصدر مقرب من الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن حقيقة وفاته غرقا في الساحل الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية، وقال المصدر أن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق.

ونشر المنتج إبراهيم حمودة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك قائلا:" شهيد الأبوة مات وهو يحاول انقاذ ابنه من الغرق".

تخرج في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها:

مسلسل "جودر" بجزئية (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي. ومسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا". وكمصور في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض"، و"على جثتي".

وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة"، وفيلم "بعد الموقعة". ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية وأثره الإبداعي أمام وخلف الكاميرا.

