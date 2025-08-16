بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستامن جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله تبارك الله، ملكة جمال العرب، القمر، جمالها عدى الكلام، روعة، أحلى نسرين".



يُذكر أن نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقان"، وكان آخر أعمالها فيلم "الدشاش" الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.







