إعلان

الصور الأولى من تصوير فيلم "سفاح التجمع" بطولة أحمد الفيشاوي

10:54 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فريق عمل فيلم سفاح التجمع
  • عرض 7 صورة
    كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع
  • عرض 7 صورة
    كواليس سفاح التجمع
  • عرض 7 صورة
    كواليس فيلم سفاح التجمع
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح العزب من كواليس التصوير
  • عرض 7 صورة
    فيلم سفاح التجمع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج والسيناريست، محمد صلاح العزب عن بدء تصوير فيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

و نشر محمد صلاح العزب صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك"وكتب: "أول يوم تصوير فيلم سفاح التجمع، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب".

وكشف السيناريست محمد صلاح العزب خلال الفترة الماضية عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على كتابة فيلم "سفاح التجمع" والمستوحاة أحداثه من قضية"سفاح التجمع".

وتعد هذه هي التجربة الثانية للسيناريست محمد صلاح العزب في كتابة هذه النوعية من أعمال الجريمة والتشويق، وكانت تجربته الأولى بمسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

اقرأ أيضا:

"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

"احنا جهلة".. أحمد آدم ينتقد السوشيال ميديا: 14 لايك ممكن يخلوا واحد محلل سياسي ورياضي

تصوير فيلم سفاح التجمع سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي السيناريست محمد صلاح العزب محمد صلاح العزب على فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 2 بورنموث
قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"