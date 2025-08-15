الصور الأولى من تصوير فيلم "سفاح التجمع" بطولة أحمد الفيشاوي

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج والسيناريست، محمد صلاح العزب عن بدء تصوير فيلم "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

و نشر محمد صلاح العزب صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك"وكتب: "أول يوم تصوير فيلم سفاح التجمع، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب".

وكشف السيناريست محمد صلاح العزب خلال الفترة الماضية عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على كتابة فيلم "سفاح التجمع" والمستوحاة أحداثه من قضية"سفاح التجمع".

وتعد هذه هي التجربة الثانية للسيناريست محمد صلاح العزب في كتابة هذه النوعية من أعمال الجريمة والتشويق، وكانت تجربته الأولى بمسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

اقرأ أيضا:

"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

"احنا جهلة".. أحمد آدم ينتقد السوشيال ميديا: 14 لايك ممكن يخلوا واحد محلل سياسي ورياضي