ليلى علوي وإلهام شاهين مع سعد لمجرد في إحدى السهرات والجمهور يعلق (صور)

02:09 م الجمعة 15 أغسطس 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا بصحبة عدد من الفنانين بينهم ليلى علوي وسعد لمجرد وهاني رمزي والمنتج جمال العدل والكاتب والمؤلف مدحت العدل.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى الأوقات مع حبايبي وأصدقائي الغاليين في الساحل الشمالي.. أجمل شاطيء في البحر المتوسط .. مصر جميلة بناسها الحلوة ومحبيها.. شكرا أصدقائي عمرو الجنايني ودينا على هذه السهرة الحلوة والصحبة الجميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى لمة، أحلى فنانين في الدنيا، عسل يا إلهام انتي وليلى، الحلوين".

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

إلهام شاهين ليلى علوي سعد لمجرد هاني رمزي إنستجرام
