بإطلالة صيفية.. النجمة التركية توبا بويوك تخطف الأنظار على البحر (صور)

10:00 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة التركية توبا بويوك أوستون، صورا جديدة خطفت من خلالها الأنظار إليها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "توبا"، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وكانت اخر مشاركات توبا الفنية بالمسلسل التركي "Like There’s No Tomorrow" عام 2024.

