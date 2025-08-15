بإطلالة صيفية.. النجمة التركية توبا بويوك تخطف الأنظار على البحر (صور)

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة التركية توبا بويوك أوستون، صورا جديدة خطفت من خلالها الأنظار إليها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "توبا"، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وكانت اخر مشاركات توبا الفنية بالمسلسل التركي "Like There’s No Tomorrow" عام 2024.

اقرأ أيضا:

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

هوت شورت.. دينا فؤاد بإطلالة جريئة والجمهور يعلق: "مش متعودين منك على كده"