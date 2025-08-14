كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت تصرفات الفنان محيي إسماعيل في الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو يؤدي بطريقة ساخرة إحدى الأغنيات الشهيرة للمطرب السوداني الراحل محمد وردي، وهي أغنية "القمر بوبا".

المقطع الذي تداوله الجمهور على نطاق واسع، اعتبره البعض خروجًا عن حدود اللياقة الفنية وتقليلًا من قيمة التراث الغنائي، فيما دافع آخرون عنه مؤكدين أنه فنان مختلف اعتاد إثارة الجدل.

ولم يكن ذلك الموقف الأول الذي يثير الجدل حول محيي إسماعيل، إذ سبق أن رفض دعوة تكريمه من المهرجان القومي للمسرح، موضحًا: "أنا مش متواضع، لازم آخد حاجة تليق بيا وتكون قيمة ومهمة لأني تاريخ وتعبت أوي. إيه المشكلة لما آخد فلوس وتديني جائزة زي الأوسكار، بحيث يبقى ليها قيمة وذكرى، لكن التكريم بورقة أو كلمة دي مجاملة بايخة".

هذه التصريحات دفعت بعض المتابعين لـ انتقاده بشكل كبير، لتنهال عليه التعليقات التي جاء من بينها: "ليه بيعمل كده؟"، "المفروض إنه فنان بيحترم الفن"، "هو كل حاجة فلوس؟"، "حد يقوله إن الدعم المعنوي أهم بكتير من المادي"، "كله إلا محمد وردي يا أستاذ محيي"، "ده تعدي واضح وصريح على الفنان السوداني محمد وردي".

