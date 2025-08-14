كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أن علاقته مع السوشيال ليست جيدة، وذلك للكثير من الأسباب.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا الإعلامية، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت): "الناس بتصدق أي حاجة دلوقتي وفيه هبل غير طبيعي مع إن الفيلسوف جورج كارل قال علموا أولادكم القراءة وعلموهم أن يشككوا في كل ما يقرأون".

وأضاف آدم: "دلوقتي أي حد بيقرأ أي حاجة كأنه بيتلكك بيصدق الحاجة الوحشة على طول، وييجي عند الحاجة الصح مش عايز يصدقها، وعامل نفسه عارف وفاهم وواعي وهو أساسا حمار".

وتابع: "في تركيبة كدة هي دي اللي بتدمر أي مجتمع على رأي مارتن لوثر كينج، لما قال إن اثنين كفيلين بتدمير أي مجتمع الجاهل الصادق والغبي اللي عنده ضمير، هما موجودين بوفرة وعندهم زبائن".

وحل الفنان أحمد آدم ضيفًا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدًا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها، كما تحدث آدم عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الستين عاما، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.

