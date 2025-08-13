إعلان

"بين الحياة والموت".. أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقها

04:02 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

أروى جودة

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض ابن شقيق الفنانة أروى جودة لحادث سير بدراجة نارية.

وكتبت أروى عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "من فضلكم ادعو لابن أخويا سليم ابن رولا، إن ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء في أيادي الدكاترة يا رب.. عمل حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت".

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ومن تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

آروى جودة

