كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، تطور جديد في نزاعها القضائي مع شركة روتانا.

وتحدث محامي المطربة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "تم توقيع الحجز على الحسابات في البنوك تنفيذا للحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية، بالتعويض لصالح الفنانة الذي صدر حكم بشأنه من محكمة النقض برفض وقف التنفيذ أصبح الحكم نهائي".

وتابع: "في ضوء الحكم النهائي الصادر بشأن نهاية العقد، تم الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويضات قيمتها 4 مليون جنيه لصالح المطربة".

المطربة شيرين عبدالوهاب، نجحت في إعادة طرح أغاني اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، هنحتفل، مازال ع البال، عسل حياتي، قالك نسيني، عودتني الدنيا، ابتسمت، بعد نزاع دام سنوات من شركة روتانا.