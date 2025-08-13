إعلان

محامي شيرين عبدالوهاب لمصراوي: حجزنا على حسابات روتانا بالبنوك لهذا السبب

01:35 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

شيرين عبدالوهاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، تطور جديد في نزاعها القضائي مع شركة روتانا.

وتحدث محامي المطربة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "تم توقيع الحجز على الحسابات في البنوك تنفيذا للحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية، بالتعويض لصالح الفنانة الذي صدر حكم بشأنه من محكمة النقض برفض وقف التنفيذ أصبح الحكم نهائي".

وتابع: "في ضوء الحكم النهائي الصادر بشأن نهاية العقد، تم الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويضات قيمتها 4 مليون جنيه لصالح المطربة".

المطربة شيرين عبدالوهاب، نجحت في إعادة طرح أغاني اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، هنحتفل، مازال ع البال، عسل حياتي، قالك نسيني، عودتني الدنيا، ابتسمت، بعد نزاع دام سنوات من شركة روتانا.

شيرين عبدالوهاب محامي شيرين عبدالوهاب الحجز علي حسابات روتانا روتانا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة