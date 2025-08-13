موعد ومكان صلاة جنازة الكاتب الراحل صنع الله إبراهيم

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، بعد رحيله صباح اليوم الأربعاء.

وقال الشاعر لـ"مصراوي": "صلاة الجنازة على الراحل الكبير صنع الله إبراهيم بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان، والدفن في مقابر وادي الراحة ".



ونعى د. أحمد هنو وزير الثقافة، المبدع الراحل صنع إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثّر في أجيال من الكُتّاب و المبدعين.