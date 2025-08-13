إعلان

موعد ومكان صلاة جنازة الكاتب الراحل صنع الله إبراهيم

01:32 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

صنع الله إبراهيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، بعد رحيله صباح اليوم الأربعاء.

وقال الشاعر لـ"مصراوي": "صلاة الجنازة على الراحل الكبير صنع الله إبراهيم بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان، والدفن في مقابر وادي الراحة ".


ونعى د. أحمد هنو وزير الثقافة، المبدع الراحل صنع إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثّر في أجيال من الكُتّاب و المبدعين.

صنع الله إبراهيم وفاة صنع الله إبراهيم جنازة صنع الله إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة