"نصفي الآخر".. محمد حلاوة يغازل زوجته ريهام حجاج والأخيرة ترد

01:21 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

محمد حلاوة وزوجته ريهام حجاج

كتبت- نوران أسامة:

شارك رجل الأعمال محمد حلاوة جمهوره صورة تجمعه بزوجته الفنانة ريهام حجاج، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب معلقًا: "مع حبيبتي الوحيدة، أميرتي، نصفي الآخر"، لترد عليه الأخيرة: "حبيب قلبي إنت يا محمد".

على جانب آخر، هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها محمد حلاوة بفوزه بعضوية مجلس الشيوخ، والتي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت آخر المشاركات الفنية لريهام حجاج مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها بطولته كل من: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

